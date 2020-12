Tunisie: l’homme d’affaires et ex-candidat à la présidentielle Nabil Karoui a été arrêté

L'homme d'affaire et ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2019 en Tunisie, Nabil Karoui, a été arrêté ce jeudi à la suite d'un mandat de dépôt émis à son encontre par le pôle financier judiciaire de Tunis. Il était poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale.



« Un juge d'instruction au pôle judiciaire financier a émis un mandat de dépôt contre Nabil Karoui », a précisé à l'AFP. Le porte-parole de ce pôle Mohsen Dali, également substitut du procureur général au tribunal de première instance de Tunis. Il avait déjà été incarcéré en août 2019 puis relâché en octobre de la même année, peu avant le second tour du scrutin, remporté par son rival Kais Saied.