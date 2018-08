Tunisie: le navire Sarost 5 accueilli en Tunisie avec 40 migrants à bord

Après plus de deux semaines d'attente, le Sarost 5 a finalement pu accoster à Zarzis, dans le sud de la Tunisie. Les 40 migrants qui se trouvaient à bord de ce navire de commerce battant pavillon tunisien ont débarqué ce mardi 1er août à la mi-journée. Originaires d'Afrique subsaharienne, d'Egypte et du Bangladesh, ils étaient partis de Libye à bord d'un bateau pneumatique et avaient été secourus en zone maltaise. Mais Malte, l'Italie et la France avaient refusé de les prendre en charge. La Tunisie a donc finalement décidé de les accueillir pour des raisons humanitaires, comme l'avait annoncé le Premier ministre Youssef Chahed il y a quelques jours.