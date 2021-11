Tunisie: près de 500 migrants secourus au large par la marine

Près de 500 migrants partis de Libye ont été secourus vendredi par la Marine tunisienne après le chavirage de l'embarcation qui les transportait au large de la Tunisie, a indiqué le ministère de la Défense. « Une patrouille de haute mer appuyée par des unités de la Marine et des gardes-côtes ont secouru vendredi à l'aube 487 migrants clandestins de différentes nationalités arabes, asiatiques et africaine », a affirmé le ministère dans un communiqué.



l'embarcation était partie des côtés libyennes et se dirigeait vers « l'espace européen », a ajouté le ministère.