Turquie : Demba Ba marque son 6ème but avec Göztepe (Regardez)

Transféré en Turquie dans le club de Göztepe durant le mois de janvier dernier, Demba Ba est en train de réaliser une bonne saison avec son nouveau club. Auteur d’un but et d’une passe décisive, Demba Ba a fortement contribué à la large victoire de son équipe face à Karabukspor (5-0). Il a également inscrit son 6ème but avec les siens devenant en même temps le co-meilleur buteur de son équipe.

Avec cette victoire le club de l’attaquant sénégalais monte provisoirement à la 5e place du classement turc.