PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Turquie : Mbaye Diagne s’offre un doublé, Mbaye Niang buteur et passeur en Süper Lig



Amedspor, emmené par Mbaye Diagne et Cheikhou Kouyaté, s’est imposé de manière éclatante 4-1 face à Keçiörengücü, où évolue Mame Birame Diouf.
 
Mbaye Diagne a une nouvelle fois brillé ce samedi. L’attaquant sénégalais a inscrit un doublé et, malgré un penalty manqué, s’empare de la tête du classement des buteurs de la deuxième division turque avec 8 réalisations depuis le début de la saison.
 
Cheikhou Kouyaté est également entré en jeu à la 85e minute, participant à cette large victoire.
 
Par ailleurs, Mbaye Niang s’est distingué en Süper Lig turque en permettant à Gençlerbirliği d’arracher le nul contre Alanyaspor (2-2). L’attaquant sénégalais a également délivré une passe décisive.
 
Une soirée réussie pour les « Lions » en Turquie.
Moussa Ndongo

Samedi 4 Octobre 2025 - 20:53


