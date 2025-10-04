Turquie : Mbaye Diagne s’offre un doublé, Mbaye Niang buteur et passeur en Süper Lig

Amedspor, emmené par Mbaye Diagne et Cheikhou Kouyaté, s’est imposé de manière éclatante 4-1 face à Keçiörengücü, où évolue Mame Birame Diouf.



Mbaye Diagne a une nouvelle fois brillé ce samedi. L’attaquant sénégalais a inscrit un doublé et, malgré un penalty manqué, s’empare de la tête du classement des buteurs de la deuxième division turque avec 8 réalisations depuis le début de la saison.



Cheikhou Kouyaté est également entré en jeu à la 85e minute, participant à cette large victoire.



Par ailleurs, Mbaye Niang s’est distingué en Süper Lig turque en permettant à Gençlerbirliği d’arracher le nul contre Alanyaspor (2-2). L’attaquant sénégalais a également délivré une passe décisive.



Une soirée réussie pour les « Lions » en Turquie.