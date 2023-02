Turquie: Plus de 2000 morts après deux puissants séismes, les chrétiens endeuillés

Deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5 ont provoqué le chaos en Turquie ce lundi 6 février. La Syrie voisine est également endeuillée par ces tremblements de terre.



Le bilan s’alourdit d’heure en heure. Lundi 6 février, la Turquie s’est réveillée dans le deuil. Un premier séisme de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter a touché le sud-est du pays vers 4h du matin, heure locale, alors que la plupart des gens dormaient encore. L’épicentre du séisme se situe à Pazarcik. Des milliers de bâtiments ont ainsi été détruits, piégeant des milliers d’habitants.



En fin de matinée, vers 11h, un autre tremblement de terre, de magnitude 7,5, a frappé la même région. Ressenties en Syrie voisine mais aussi au Liban et à Chypre, ces secousses laissent dans l’effroi la communauté internationale. Plusieurs pays européens dont la France vont envoyer «une aide d’urgence» aux populations sinistrées. Le bilan provisoire fait état d’au moins 2000 morts, dont plus de 500 en Syrie.



La ville d’Antioche (Antakya), citée dans la Bible dans le livre des Actes comme le lieu où les disciples de Jésus reçoivent pour la première fois le nom de «chrétiens», a notamment été touchée. Selon Evangelical Focus, une Eglise évangélique et sa librairie chrétienne attenante ont notamment été détruites. D’après un pasteur sur place, le pire est à craindre. «Il s’agira certainement d’un tremblement de terre comme celui qui a eu lieu en août 1999 à Izmit (à 70 kilomètres d’Istanbul) qui a coûté la vie à 35 000 personnes», a déclaré le chrétien à nos confrères.