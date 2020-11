Turquie: le Gouverneur de la Banque centrale limogé sur décret présidentiel

Le Gouverneur de la banque centrale de Turquie, Murat Uysal, a été limogé et remplacé par l'ancien ministre des Finances Naci Agbal, selon un décret présidentiel publié ce samedi, et alors que la livre turque est au plus bas.



M. Uysal avait accédé à son poste en juillet 2019 après le limogeage de son prédécesseur, également par décret, rapporte l'AFP. Ministre des Finances de 2015 à 2018, M. Agbal a été nommé nouveau gouverneur et aucune raison n'a été donnée au remplacement de M. Uysal.



