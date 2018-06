Tweet raciste- l’ambassadeur de Grande-Bretagne réagit : «Le foot devrait nous réunir et non… »

Suite au tollé soulevé par le tweet raciste à l’encontre de l’équipe nationale du Sénégal de son homologue et non moins sénateur, l’ambassadeur de Grande-Bretagne au Sénégal a réagi sur sa page Twitter. Et pour George Hudson, le football devrait plutôt «réunir et non diviser».