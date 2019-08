Twitter: la photo postée par Marème Faye Sall sur leurs vacances à Biarritz source de polémique

Le choix du Président Macky Sall et de son épouse d’aller passer leurs vacances à Biarritz, en France, n’est pas du goût de certains internautes Sénégalais. Suite à la photo publiée par la Première Dame sur son compte Twitter, beaucoup d’entre eux se sont indignés et ont rappelé à Macky les sites à visiter au Sénégal

Dindifélo, Saint-Louis, Îles du Saloum, Cap-Skirring, feraient bien l’affaire, ont-ils proposé. Dans leurs commentaires via les commentaires sous ledit tweet. Pour promouvoir le tourisme sénégalais, les internautes pensent que Macky et son épouse ont raté l'occasion de faire découvrir au monde entier les bons et beaux endroits de leur pays.