UADB : le nouveau secrétaire général prône le dialogue afin de maintenir un climat social apaisé

Le nouveau secrétaire général de l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB), Hamadou Baldé, a affirmé ce lundi son intention de privilégier le dialogue avec l’ensemble des acteurs afin de maintenir un climat social apaisé, favorable au bon fonctionnement de l’institution, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).



S’exprimant lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Seydina Ababakar Mbengue, le nouveau secrétaire général a indiqué qu’il entend travailler en étroite collaboration avec les services compétents de l’Université et les différentes directions impliquées. « Nous allons entretenir et nourrir un dialogue fécond qui nous permettra d’aller de l’avant », a-t-il déclaré à l’APS.



‎La cérémonie s’est déroulée en présence de l’adjoint au préfet de Bambey, Moussa Ba, et du recteur de l’UADB, le professeur Ibrahima Faye. ‎



‎Les partenaires sociaux occupent une place essentielle dans le dispositif institutionnel, a souligné Hamadou Baldé, selon qui l’absence de climat social apaisé constitue un frein au travail.



‎‎Il a également insisté sur la nécessité de préserver un environnement serein au sein de l’université, en impliquant toutes ses composantes.



‎‎Le nouveau secrétaire général a assuré que l’une de ses priorités sera de consolider la dynamique de dialogue social engagée par son prédécesseur.



Ce dernier a qualifié d'”exaltantes” ses trois années de service à l’UADB, estimant qu’elles lui ont permis, aux côtés du recteur, de contribuer à l’évolution de l’institution. ‎



‎Il a toutefois relevé que des défis subsistent, notamment en matière d’infrastructures et de dotation budgétaire, afin de permettre à l’Université Alioune Diop de Bambey de renforcer ses capacités et de poursuivre son développement.