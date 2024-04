UCAD : Abdourahmane Diouf s'engage à terminer les chantiers de l'université

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) a effectué une visite de prise de contact à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans ce cadre, le MESRI a pu visiter ce lundi, les différents chantiers de l'établissement et s'est engagé à les terminer dans les "meilleurs délais".



"Je suis venu faire l'état des lieux mais également discuter sur les questions de recherche et d'innovation. C'est la première université du Sénégal sur tous les plans. Quand nous sommes venus, nous avons voulu être exhaustifs. Nous avons fait le campus académique, le rectorat et le campus social", a informé le ministre à l'issue de sa visite. Ayant tenu des réunions avec le Conseil académique de l'université, les enseignants-chercheurs, ainsi que le SAES et le SUDES, le personnel administratif et technique du rectorat, Abdourahmane Diouf dit comprendre les problèmes de l'Université de Dakar.



Il a ajouté : "Nous avons pu discuter, individuellement, et avons passé en revue toutes les questions sans aucune complaisance. Je leur ai fait part ma feuille de route. Je leur ai aussi fait comprendre le problème que j'ai partagé avec eux et par la grâce de Dieu, ils ont donné l'état des lieux de leurs problèmes mais aussi assortis de solutions".



Selon M. Diouf, beaucoup de défis l'attendent dans ses nouvelles fonctions mais a rassuré la communauté universitaire que "nous sommes conscients que tous les acteurs doivent faire un effort pour que les difficultés liées à l'enseignement supérieur au Sénégal soient résolues dans le cadre d'un partenariat et du dialogue social".



La visite du ministre s'est terminée avec les lieux et les chantiers qui ne sont pas encore livrés. Il a notamment soulevé, à l'occasion, le problème du bâtiment de la faculté des Sciences, fini mais non réceptionné à cause du manque d'eau, d'électricité et d'équipements. "Il y a aussi la question du chapiteau où les étudiants de la faculté de Droit sont censés faire cours", a conclu le MESRI.