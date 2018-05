UCAD - Boutiques et sociétés paient le tribut des affrontements

Les boutiques, multi services et autres sociétés aux alentours de l'avenue Cheikh Anta Diop paient un lourd tribut dans les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre depuis hier mardi. En plus de voir leurs activités arrêtées, ils constatent impuissants les saccages de leurs biens... Images