UCAD : Pr Mary Teuw Niane diffuse sa visite pour cause de …maladie

On en sait un peu plus sur l’annulation de la visite du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). En effet, Pr Mary Teuw Niane qui était attendu « de pied ferme» par les étudiants a dû renoncer à son déplacement qui s’annonçait mouvementer pour cause de maladie.



Cette information a été donnée par un proche de l’ancien Recteur de l’Université Gaston-Berger (UGB) de Saint-Louis qui soutient qu’en réalité, ce dernier était cloué au lit, «d’ailleurs, il n’est même pas venu au bureau aujourd’hui (hier)», a-t-il indiqué.



L'annonce de cette visite avait provoqué l'ire des étudiants qui la considéraient comme un affront car, ont-ils relevé, leur ministre de tutelle les a toujours ignorés dans leur désir de le rencontrer dans un cadre officiel pour lui exposer les maux qui gangrènent les campus, social et pédagogique de l’UCAD.



Mais, notre interlocuteur botte ces accusations en touche pour rappeler que Pr Niane avait bel et bien inscrit dans son agenda une rencontre avec les étudiants de l’UCAD, dans le cadre de sa tournée dans les différents secteurs relevant de son département. Et c’est dans cette optique, rappelle-t-il, qu’il, a déjà rencontré d’autres étudiants d’autres universités, les syndicalistes du SAES et de PATS, des associations de parents d’élèves, entre autres.