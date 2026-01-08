UCAD : la visite du ministre Daouda Ngom perturbée, les étudiants menacent de durcir le mouvement

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Daouda Ngom, a vu sa visite de chantier à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) perturbée ce jeudi 8 janvier 2026 par les étudiants, a indiqué le collectif des amicales de l’UCAD dans un communiqué. « Le collectif informe à l'opinion publique qu'il a stoppé la visite du Ministre de l'enseignement supérieur au sein de l'UCAD et l'a fait quitter les lieux », précise le texte.



Selon le collectif, cette attitude « ne renvoie nullement à un acte d'irresponsabilité. Il résulte d'une désolation totale de la communauté estudiantine face à un gouvernement qui reste silencieux dans un contexte de crise ».



Pour rappel, les étudiants de Master 1 sont restés treize (13) mois sans percevoir de bourses. À cela s'ajoute beaucoup d'irrégularités affectant une grande partie des étudiants de tous les niveaux. Le collectif avait décidé de suspendre le mot d'ordre pour opter le dialogue et la négociation. Malheureusement le gouvernement actuel n'a pas su rejoindre les étudiants dans cet appel à un règlement paisible de la situation.



Le collectif des amicales avertit qu'il « n'hésitera pas de passer à la vitesse supérieure » d'ici la semaine prochaine si le « problème persiste ». Il réaffirme son « engagement indéfectible envers la communauté estudiantine ».