UCAD: le nouveau DG du Coud annonce des portes électriques pour filtrer toutes les entrées

Le nouveau Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) veut mettre de l’ordre dans le campus social. Pour ce faire, Abdoulaye Sow annonce que toutes les issues seront dotées de portes électriques afin de filtrer toutes entrées et sorties.



"Toutes les issues auront des portes électriques sécurisés ça nous permet de contrôler de manière très clair qui entre dans l’espace et qui y sort".



Cette nouvelle mesure a pour but, selon le Dg, de lutter contre les vendeurs de drogue qui trouvent refuge au sein du campus. « Ce n’est un secret pour personne, les vendeurs de drogues avaient trouvé un champ de refuge à l’université. Nous sommes en train de les extirper de l’université, les armes blanches circulent à foison dans l’espace universitaire. Nous sommes en train de travailler à ce que désormais la seule arme d’’un étudiant soit son stylo, son carnet et son livre », déclare-t-il.



Il informe être en discussion avec les responsables des amicales.