UCAD : les ouvriers de l'entreprises Tomassi menacent de démolir les nouveaux bâtiments en chantier

Ca a chauffé ce matin à l'intérieur du campus de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et une fois n'est pas coutume, les étudiants n'avaient rien à voir dans les échauffourées.

Les ouvriers de l'entreprise Tomassi, sous-traitant et chargée de construire les nouveaux bâtiments du campus, sont sortis ce samedi pour manifester leur colère face au non-paiement de leurs salaires. La DSC, qui a gagné le marché refuse de payer, sous prétexte que le ouvriers de Tomassi ont saboté la construction des bâtiments. Elle menace même de rompre le contrat.



La société américaine devrait 600 millions à l'entreprise sous-traitante Tomassi. "C'est gens, ils nous ont pris en sous-traitance pour construire quatre blocs de quatre étages sur deux sites différents. En une année et trois mois, nous avons construit quatre blocs. Maintenant, ils nous créent des problèmes futiles afai de ne pas avoir à nous payer notre argent. Il ne reste que 3% du travail à faire sur les quatre blocs", a dénoncé Kevin Tomassi, représentant de la société sous-traitante, sur les ondes de la Rfm, avant de réclamer son argent à la DSC pour pouvoir payer ses travailleurs, fournisseurs et autres sous-traitants.



Joint au téléphone par nos confrères du groupe futurs médias, Oleg Ferkon, l'un des dirigeants de la société DSC déclare que rien ne le lie aux travailleurs de Tomassi. Ces derniers menacent de démolir tout les bâtiments du nouveau chantier de l'Ucad, s'ils ne rentrent pas dans leurs fonds et appellent le Président Macky Sall à agir rapidement.