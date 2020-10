UCAD : une grève de 48 heures décrétée par les étudiants de la Faculté des Sciences

Il n’y aura pas de cours magistraux ni de Travaux dirigés ( Td) ce lundi, à la Faculté des Sciences de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar( Ucad) et ce jusqu’au mercredi. L’amical des étudiants de ladite Faculté en a décidé ainsi en décrétant une grève de 48 heures.



« Il n’y aura pas de cours magistraux, ni de Tp (Travaux pratiques) ni de TD ( Travaux dirigés) jusqu’au mercredi », a déclaré le chargé de communication de l’amical de la Faculté des Sciences, Idrissa Ndiaye.



Faisant le point sur la réunion de l’amical de la Faculté des Sciences du mardi 13 octobre dernier, pour une assemblée de délégués, il a fait savoir qu’ils ont « eu à discuter sur l’ensemble des problèmes qui gangrène la faculté à savoir le problème des Master I d’enseignement, le retour des étudiants de la Licence 1, et de la Licence 3 qui se faisait de manière graduelle ».



Ces étudiants ont informé qu’ils ont demandé un réajustement de l’emploi du temps suite à la tendance baissière de la pandémie du coronavirus. Lors de leur réunion, les étudiants ont discuté sur la question de l’environnement et sur la disponibilité des droits d’inscription pédagogique sur une bonne base de l’amical.



Ils ont accusé l’administration de ne pas être en phase avec eux pour la bonne marche des choses.