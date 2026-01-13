UEMOA : Une mobilisation record de 7 304 milliards de FCFA de ressources extérieures en 2025

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a publié son « Rapport sur la Politique Monétaire dans l’UMOA Décembre 2025 ». En complément de leurs interventions sur le marché financier régional, la Bceao note que les pays de l’Union ont bénéficié de l’appui financier des partenaires extérieurs. « Le montant brut des ressources extérieures, hors FMI, mobilisées par les États ayant transité via la BCEAO s’élève à 7.304 milliards au cours des neuf premiers mois de l’année 2025, contre 5.754,7 milliards sur la même période de 2024 ».



Les États membres de l’Uemoa ont également bénéficié de décaissements du FMI dans le cadre de leurs programmes économiques et financiers. Le Bénin a mobilisé un montant cumulé de 51,1 milliards de FCFA pour son programme appuyé par la Facilité élargie de crédit (Fec), le Mécanisme élargi de crédit (Medc) et la Facilité pour la résilience et la durabilité (Frd). Le Burkina a obtenu 18,6 milliards de FCFA au titre de la FEC, tandis que la Côte d’Ivoire a bénéficié de 426,9 milliards de FCFA à travers la FEC, la Frd et le MEDC. La Guinée-Bissau a mobilisé 3,6 milliards de FCFA au titre de la FEC, et le Niger a perçu 55,2 milliards de FCFA auprès du FMI via la FEC et la FRD.



Le Togo a obtenu 33,8 milliards de FCFA au titre de la Fec. Le Mali a, pour sa part, reçu 73 milliards de FCFA dans le cadre de la Facilité de crédit rapide (Fcr)

Côte d’Ivoire et Bénin : Les locomotives de l’UEMOA sur les marchés financiers internationaux

Par ailleurs, d’après la Banque, deux pays de l’Union ont levé des ressources d’un montant global 1.604,0 milliards de FCFA sur les marchés internationaux, par le biais d’émissions d’euro-obligations.



« Le Bénin est intervenu sur lesdits marchés, en janvier 2025, pour mobiliser un montant de 318 milliards de FCFA. La Côte d’Ivoire a, pour sa part, émis, en mars 2025, des obligations internationales pour un montant total de 1.286,0 milliards de FCFA », note le « Rapport sur la Politique Monétaire dans l’UMOA Décembre 2025 ».