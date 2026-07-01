Mondial 2026 : grâce à Harry Kane, l'Angleterre renverse la RD Congo et se qualifie pour les 8es de finale

L’Angleterre s'est qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2026 en battant la RD Congo (2-1), mercredi 1er juillet.
Les Three Lions, menés pendant une grande partie de la rencontre, s'en sont remis à leur serial buteur, Harry Kane, auteur d'un doublé dans le dernier quart d'heure.
L’Angleterre affrontera le Mexique en huitième de finale le 6 juillet à minuit.
Les Three Lions, menés pendant une grande partie de la rencontre, s'en sont remis à leur serial buteur, Harry Kane, auteur d'un doublé dans le dernier quart d'heure.
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