UEFA. la volée spontanée d’Ismaila Sarr nominée pour le plus beau but de la saison

Déjà nommé plus beau but de la saison en Europa Ligue, ce bijou de l’ailier sénégalais pourrait aussi être sacré meilleure réalisation de la saison de l’Uefa. Pour voter, il suffit de naviguer sur le site officiel de l’Uefa et de choisir le but qui vous séduit le plus. La fermeture des votes est fixée au 9 août.



Les buts en lice

Danilo (PORTUGAL 1-1 Serbie)

Éliminatoires européens (J2), 25/03/19



David Faupala (APOLLON 2-0 Lazio)

Phase de groupes de l’UEFA Europa League, 29/11/18



Lionel Messi (BARCELONA 3-0 Liverpool)

Demi-finales de l’UEFA Champions League, 01/05/19



Enzo Millot (FRANCE 6-1 République tchèque)

Quarts de finale du Championnat d’Europe des moins de 17 ans de l’UEFA, 12/05/19



Nani (Qarabağ 1-6 SPORTING CP)

Phase de groupes de l’UEFA Europa League, 29/11/18



Pedro Rodríguez (CHELSEA 4-3 Slavia Praha)

Quarts de finale de l’UEFA Europa League, 18/04/19



Ivan Rakitić (Tottenham 2-4 BARCELONA)

Phase de groupes de l’UEFA Champions League, 03/10/18



Cristiano Ronaldo (JUVENTUS 1-2 Manchester United)

Phase de groupes de l’UEFA Champions League, 07/11/18



Ismaïla Sarr (RENNES 2-1 Jablonec)

Phase de groupes de l’UEFA Europa League, 20/09/18



Kateřina Svitková (SLAVIA PRAHA 1-1 Bayern)

Quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League, 20/03/19