UFOA A U17 : le Sénégal se qualifie en finale et valide son ticket pour la CAN 2026



UFOA A U17 : le Sénégal se qualifie en finale et valide son ticket pour la CAN 2026
Le Sénégal s’est qualifié pour la finale du Tournoi UFOA A U17 après sa large victoire ce mercredi face à la Guinée-Bissau (4-0). Les buts des « Lionceaux » ont été inscrits par El Hadji Yamar Ndiaye, Souleymane Commissaire Faye, Maguèye Niang et Mahamet Ba.
 
Grâce à ce succès, le Sénégal décroche également son billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17, prévue en 2026 au Maroc.
 
Dans l’autre demi-finale, le Mali, pays hôte, affrontera la Guinée à 19h00 GMT pour tenter de rejoindre le Sénégal en finale dans un duel qui s’annonce palpitant.
Moussa Ndongo

Mercredi 15 Octobre 2025 - 20:04


Nouveau commentaire :
