Ligue des champions CAF : Teungueth FC s’arrête au deuxième tour préliminaire

L’aventure de Teungueth FC en Ligue des champions de la CAF s’arrête au deuxième tour préliminaire. Après sa défaite 0-2 à l’aller à Dakar, le club de Rufisque s’est de nouveau incliné face à Colombe FC (1-0), ce dimanche 25 octobre 2026, au stade omnisports Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé.
Teungueth FC est donc éliminé, tandis que Colombe FC poursuit son parcours continental.
Teungueth FC est donc éliminé, tandis que Colombe FC poursuit son parcours continental.
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