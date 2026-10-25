Ligue des champions CAF : Teungueth FC s’arrête au deuxième tour préliminaire

L’aventure de Teungueth FC en Ligue des champions de la CAF s’arrête au deuxième tour préliminaire. Après sa défaite 0-2 à l’aller à Dakar, le club de Rufisque s’est de nouveau incliné face à Colombe FC (1-0), ce dimanche 25 octobre 2026, au stade omnisports Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé.



Teungueth FC est donc éliminé, tandis que Colombe FC poursuit son parcours continental.