UGB : le campus social ouvre ce mardi 1er octobre

Le directeur du centre des oeuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS), Dr Babacar Diop sonne la rentrée du campus social. Dans un communiqué en date du 27 septembre, Dr Diop a porté à la connaissance des étudiants de la date de la rentrée et les dispositions à prendre par les principaux concernés (les étudiants).

"Il est porté à la connaissance des étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) que la date de réouverture du campus social au titre de l'année universitaire 2024-2025 est fixée au mardi 1er au diner", lit-on sur la note.



En outre, "tous les étudiants attributaires de lits sont également sont invités à s'acquitter des obligations de codifications et des arriérés de loyers au plus tard le 20 octobre 2024. Au-delà de cette date, aucune dérogation ne sera accordée", a précisé le directeur du Crous.