Décès du Pr Maguèye Kassé : le ministère de la Culture rend hommage à un « intellectuel hors pair »

Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a annoncé avoir appris avec une profonde tristesse le décès du professeur Maguèye Kassé, survenu ce mercredi 22 juillet 2026.



Dans un communiqué, le ministère salue la mémoire d'un « éminent intellectuel, universitaire de renom et homme de culture », dont l'engagement au service du Sénégal et de l'Afrique a marqué plusieurs générations.



Selon le document, le professeur Maguèye Kassé a largement contribué au rayonnement de la culture sénégalaise, aussi bien sur le plan national qu'international. « Par sa riche trajectoire, la profondeur de sa pensée et la constance de son engagement, il aura apporté une contribution remarquable au rayonnement de la culture sénégalaise », souligne le ministère.



Universitaire, penseur et homme de transmission, il s'est illustré dans plusieurs domaines, notamment les arts visuels, le cinéma, la musique, en particulier le jazz, et la littérature. Son engagement en faveur des arts plastiques s'est notamment traduit par sa fonction de commissaire général de Dak'Art 2008, la huitième Biennale de l'art africain contemporain, ainsi que par son soutien à de nombreux artistes, dont Feu Abdoulaye Diallo, dit « Le Berger de Ngor ».



Dans le domaine du cinéma, le professeur Kassé a également joué un rôle important dans la relance des Rencontres internationales cinématographiques de Dakar (RECIDAK), dont il a présidé le comité d'organisation en 2018.



Le ministère rappelle également que le disparu était « une voix majeure de la pensée critique et du dialogue des cultures ». À travers ses recherches, ses publications et ses prises de position, il a constamment défendu la culture comme « un espace d'émancipation, de souveraineté, de mémoire et d'ouverture au monde ».



Estimant qu'avec sa disparition « le Sénégal perd un intellectuel de haute stature, un homme de culture engagé et un infatigable défenseur de la création, de la pensée et du patrimoine culturel africains », le ministère affirme que son héritage intellectuel et culturel continuera d'inspirer les générations futures.



En cette douloureuse circonstance, le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme présente ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches, à la communauté universitaire, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs du monde culturel.



Le ministère conclut en saluant avec respect et reconnaissance « la mémoire d'un intellectuel hors pair, d'un passeur de savoirs et d'un grand serviteur de la culture », avant de formuler des prières pour le repos de son âme.