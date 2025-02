UNESCO : Moustapha Guirassy met en avant l'importance des langues nationales pour l'éducation

L'UNESCO a célébré la Journée internationale de la langue maternelle, hier lundi 24 février lors d'une rencontre à son siège à Paris. Le ministre de l’Éducation nationale du Sénégal, Moustapha Guirassy, a pris part à cet événement et a réaffirmé le rôle essentiel des langues nationales dans l’éducation et le développement, selon un communiqué du ministère de l’Éducation nationale transmis à l’APS.



Le ministre a souligné que, particulièrement en Afrique, la langue d’apprentissage demeure un obstacle pour de nombreux élèves. "En effet, la langue dans laquelle l’enfant est éduqué peut constituer une barrière importante. Pourtant, l'éducation dans une langue que l’enfant comprend dès ses premières années est un facteur clé pour la réussite scolaire et l'inclusion sociale", a-t-il insisté.



Moustapha Guirassy a rappelé que le Sénégal a pris la décision stratégique d’intégrer progressivement les langues nationales dans son système éducatif. Pour lui, ces langues sont bien plus que de simples éléments du patrimoine culturel : "elles sont un levier puissant pour réduire les inégalités et améliorer la qualité des apprentissages", a-t-il affirmé.



Ainsi, le ministre a réitéré l’engagement du Sénégal à promouvoir les langues locales. Car elles représentent non seulement un moyen de transmission du savoir, mais aussi un facteur fondamental pour le développement durable et l'émancipation sociale.