URGENT - Au moins 7 morts et 9 blessés graves dans un accident sur l'axe Kaffrine-Kaolack

Un grave accident de la circulation s’est produit ce jeudi matin, vers les coups de 8 heures entre les régions de Kaffrine et Kaolack, à hauteur du village de Diakhaté.



Le bilan provisoire fait état d’au moins 7 morts sur le coup, et 19 blessés dont 9 grièvement, selon les informations livrées par les sapeurs-pompiers, et rapportées par la Rfm.



A l’origine du sinistre, un choc entre un minicar et un camion. Les victimes sont acheminés à l'hôpital.



Nous y reviendrons.