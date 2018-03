URGENT - Des enseignants arrêtés par la police devant le ministère de l'Education

La police a interpellé des enseignants ce jeudi 1 mars devant les locaux du ministère de l'Education. Les personnes arrêtées appartiennent au Syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation (Sadef).



La Feder dénonce et exige des autorités la libération de Mbaye Sarr, secrétaire général du Sadef et de ses camarades qui ont vu les forces de l'ordre étouffer leur manifestation devant le département dirigé par Serigne Mbaye Thiam dans l'œuf