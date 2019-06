URGENT: Plainte contre Messi et sa fondation pour blanchiment

Une plainte a été déposée mercredi en Espagne contre la star argentine du football Lionel Messi et sa fondation par un ancien employé les accusant de fraude fiscale, escroquerie et blanchiment, selon le texte de cette plainte obtenu par l'AFP.



La plainte, qui n'a pas encore été déclarée recevable par la justice, a été déposée par Federico Rettori, un Argentin vivant sur l'île espagnole de Majorque qui a travaillé pour la fondation de Messi.



Elle est dirigée contre l'attaquant du FC Barcelone, son père Jorge, son frère Rodrigo, et "toutes les personnes,encore non identifiées, qui d'une manière ou d'une autre auraient administré ou géré des fonds à la Fondation Leo Messi", selon le texte de la plainte.