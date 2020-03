URGENT - Serigne Abdou Karim Mbacké annule tous les Ziarras et visites auprès de lui (AUDIO)

Suite à la déclaration du porte-parole du Khalife général des Mourides jeudi soir, une autre autorité de la confrérie basée à Touba, plus précisément de la famille de Serigne Fallou Mbacké a fait une sortie ce vendredi 13 mars 2020 pour donner des directives aux disciples et autres fidèles qui lui ont fait allégeance. Serigne Abdou Karim Mbacké, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a dans sa déclaration recommandé à tous les disciples de surseoir aux visites et ziarras à Ndindy (village de Touba où il est basé) jusqu'à nouvel ordre, pour cause de Covid-19... Ecoutez !!!