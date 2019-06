URGENT - Simon de Y’en a marre et plusieurs autres manifestants arrêtés Place de la Nation

Quadrillée par la police et la gendarmerie, la Place de la Nation ressemble plus à un champ de bataille qu’a un espace destiné aux citoyens de la République ce vendredi 14 juin.

Alors que le Collectif « Aar Li Ñu Bok » maintient son rassemblement prévu sur les lieux, en désaccord avec l’arrêté d’interdiction du Préfet de Dakar, les forces de l’ordre ont procédé aux premières interpellations de l’après-midi.



Le rappeur Simon de Y’en a marre et plus de 15 autres manifestants ont été arrêtés.