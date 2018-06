URGENT - Une femme crie «Allah akbar» et agresse deux personne à...

Deux personnes ont été blessées au cutter ce dimanche matin par une femme ayant crié «Allah akbar». L'incident a eu lieu dans un des supermarchés Leclerc de la Seyne-sur-Mer, dans le sud-est de la France. La femme criait «Allah akbar». Elle portait un voile et était habillée en noir.



La femme a été interpellée et placée en garde à vue, selon le procureur de la République de Toulon, cité par l'AFP.



Selon le procureur de la République Bernard Marchal, cité par l'AFP, la femme a blessé un client au thorax, il a été hospitalisé, et plus légèrement une caissière.



«Il y a présomption de tentative d'assassinat, et d'apologie du crime à connotation terroriste», a fait savoir à l'AFP le procureur.



Source : fr.sputniknews.com