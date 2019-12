USA : Précisions sur l'étrange malaise du Premier ministre de Alpha Condé qui enflamme la toile

Conakry, des images du Premier ministre guinéen "mal en point" enflamment la toile depuis quelques heures !



Sur les photos qui circulent, on voit le chef du gouvernement guinéen, Ibrahima Kassory Fofana, manifestement "affaibli" se faisant aider à se "relever" puis à "marcher" par des hommes en uniforme.



Le Premier Ministre guinéen vient de s’exprimer au sujet de ses photos qui circulent depuis cet après-midi sur les réseaux sociaux. Kassory Fofana qui a été joint au téléphone par un journaliste d’Africaguinee.com a apporté des précisions au sujet de ses photos qui ont suscité de nombreuses réactions à Conakry.



« Je vais bien. La preuve est que je suis chez moi. Contrairement à ce que certains disent, je n’ai pas fait de malaise. J’ai juste fait un faux pas et vous savez ici ils ne prennent rien à la légère. Ils ont fait venir une ambulance, je suis resté deux heures de temps à l’hôpital et je suis revenu à la maison », a confié le Premier Ministre Kassory Fofana.