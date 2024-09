Ukraine: Volodymyr Zelensky pointe les retards du soutien militaire américain

Ce n'est pas la première fois que Volodymyr Zelensky rappelle ses alliés occidentaux à l'ordre, car l'aide militaire tarde trop à arriver. Le forum Yalta European Strategy était l'occasion d'interpeller son allié américain.



Le message a été reçu par Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, présent en visioconférence. « Nous travaillons actuellement sur un paquet substantiel, rassemblant une série de capacités différentes que nous allons essayer de mettre en place avant la fin de ce mois », explique-t-il Encore une fois, ce n'est pas une question de volonté politique. Il s'agit de surmonter les difficultés et la complexité de la logistique et des détails opérationnels pour livrer ce matériel sur le front », ajoute Jake Sullivan.



Les États-Unis, allié généreux de l'Ukraine

Et si l'aide américaine est attendue avec impatience, c'est parce que les États-Unis sont de loin les plus généreux avec l'Ukraine, avec un apport de près de 65 milliards de dollars d'aide militaire depuis le début de la guerre.



Cette aide est précieuse, mais des missiles à longue portée n'ont toujours pas été envoyés. Volodymyr Zelensky s'échine à les réclamer aux occidentaux, qui restent frileux, craignant d'ouvrir la porte à une escalade avec la Russie.



Le président ukrainien a encore quatre mois pour convaincre Joe Biden. Le président américain a assuré qu'il utiliserait ses derniers mois de mandat pour aider au maximum l'Ukraine à remporter la guerre.