Ukraine: cinq civils tués dans l'explosion d'une mine dans la région de Kharkiv

Cinq civils ont été tués quand leur voiture a roulé sur une mine posée par les Russes sur une route forestière, a annoncé ce lundi le chef du district militaire de Kharkiv, Oleg Synegoubov. L'explosion a eu lieu « près du cimetière numéro 17 sur une route forestière non goudronnée en direction du village de Tsyrkouny », a-t-il écrit sur Telegram, précisant que les victimes étaient un homme de 53 ans, deux femmes de 64 et 25 ans, un petit garçon de cinq ans et un bébé de trois mois.