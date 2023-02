Ukraine: dans la région de Kherson, l'activité agricole attend la fin des combats pour redémarrer

Un champ de bataille avec des véhicules de combat d'infanterie et des tracteurs calcinés sous une carcasse de halle à grains : voilà à quoi ressemble l’exploitation de la famille Povod. Les 5 000 tonnes de grains tout comme les engins agricoles ont été volés ou détruits, quant aux champs, ils sont minés. Mais avant de les nettoyer, encore faut-il que les bombardements cessent.



« Semer à l'automne »

« On pourrait recommencer à semer à l’automne avec l’espoir qu’ils chassent les Russes de la rive gauche. Ce serait alors beaucoup plus sûr ici. Parce qu’hier encore, des obus ont atterri dans ce champ là-bas. Si on commençait aujourd’hui à déminer, ça ne servirait à rien, parce que les tirs se poursuivent », explique Andrii Povod, qui est à la tête de l’exploitation.



Les Russes ont quitté la zone, il y a quatre mois, mais ils restent sur la rive gauche du Dniepr et laissent peser la menace d’une grande offensive dans les semaines à venir.



En attendant de pouvoir un jour peut être relancer son exploitation, Andrii prépare son dossier pour la Cour européenne des droits de l’homme.