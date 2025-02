Ukraine: des dirigeants occidentaux à Kiev pour le troisième anniversaire de l'invasion russe

Ce lundi 24 février, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a fait le déplacement à Kiev avec l’ensemble du collège des commissaires. Elle vient, selon ses mots, exprimer le soutien indéfectible de l’Europe à l’Ukraine dans son combat pour l’indépendance et la liberté, trois ans après le début de l’agression à grande échelle menée par la Russie.



Elle a co-présidé avec Volodymyr Zelensky une réunion entre le collège des commissaires et le gouvernement ukrainien, rapporte notre envoyée spéciale à Kiev, Anastasia Becchio. Antonio Costa, le président du Conseil européen, y ont participé tout comme le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. La France est représentée par Benjamin Haddad, ministre français délégué chargé de l'Europe, le chef de l'État étant parti à Washington plaider la cause de l'Ukraine et de l'Europe.



En tout treize dirigeants d’Europe et d’ailleurs ont répondu présents dont le Premier ministre canadien Justin Trudeau, et une vingtaine d'autres par vidéo dont le président turc, Recep Tayyip Erdogan qui a réitéré son soutien à l'intégrité territoriale de l'Urkaine et a demandé que l'Ukraine et la Russie soient représentées de manière « égale et équitable » aux futurs pourparlers.