Ukraine, environnement, IA: ce qu’il faut retenir du discours sur l’état de l’Union d’Ursula von der Leyen

L'Ukraine a réalisé de « grandes avancées » sur la voie de son adhésion à l'Union européenne, a affirmé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. « Il est temps à présent de nous élever à la hauteur de cette détermination ». Et, « cela signifie qu'il faut réfléchir à la manière de nous préparer à former une Union plus complète », a-t-elle ajouté. Plusieurs dirigeants européens s'interrogent sur la nécessité ou pas de réformer les institutions européennes pour qu'elles puissent être efficaces dans une Union à 30 ou plus Etats membres. Ursula von der Leyen a appelé à « dépasser les débats simplistes ». « La question n'est pas de choisir entre approfondir l'intégration ou élargir l'Union. Nous pouvons, et nous devons faire les deux », a-t-elle affirmé.« Nous ne pouvons pas -nous ne devrions pas- attendre de modifier les traités pour avancer sur la voie de l'élargissement », a déclaré Ursula von der Leyen, appelant à « adapter plus rapidement l'Union », ses institutions et son budget --mais en se gardant de fixer un quelconque calendrier.



Environnement

La présidente de la Commission européenne a dit sa volonté de « garder le cap » sur le Pacte vert :« Quand il est question du Pacte vert pour l'Europe, nous gardons le cap, nous restons ambitieux, nous ne dévions pas de notre stratégie de croissance. Et nous aurons toujours à coeur de garantir une transition juste et équitable ». « Nous continuerons à soutenir l'industrie européenne tout au long de cette transition. Nous avons commencé par un train de mesures - allant du règlement pour une industrie +zéro net+ au règlement sur les matières premières critiques », a-t-elle détaillé.



Une série de mesures à venir en faveur de l'énergie éolienne a été annoncée, avec la nécessité affirmée d'accélérer la délivrance des permis. Ursula von der Leyen a dit également souhaiter « engager un dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture européenne ». Elle a tenu à rendre hommage aux agriculteurs « soumis à l'impact croissant, sur leur travail et leurs revenus, de l'agression russe contre l'Ukraine, du changement climatique, avec les sécheresses, les incendies et les inondations que celui-ci provoque, mais aussi de nouvelles obligations ». « Je suis et demeure convaincue que l'agriculture et la protection de la nature peuvent aller de pair. Nous avons besoin des deux », a-t-elle affirmé.



Immigration

Ursula von der Leyen a appelé à faire aboutir la difficile réforme de la politique migratoire. « Un accord sur le pacte (sur la migration et l'asile) n'a jamais été aussi proche. Le Parlement et le Conseil ont une occasion historique de le faire aboutir », a-t-elle déclaré. « Montrons que l'Europe peut gérer les migrations avec efficacité et compassion. Finissons le travail ! », a-t-elle exhorté. Ce pacte migratoire, présenté en septembre 2020 par la Commission, prévoit un système de solidarité entre États membres dans la prise en charge des réfugiés et un examen accéléré des demandes d'asile de certains migrants aux frontières, afin de les renvoyer vers leur pays d'origine ou de transit si leur demande est rejetée. Elle a, en outre appellé à faire entrer la Bulgarie et la Roumanie dans l'espace Schengen « sans plus de retard ».



Intelligence artificielle

La présidente de la Commission européenne a plaidé pour la création d'un « panel mondial » d'experts afin d'évaluer les risques de l'intelligence artificielle pour l'humanité, sur le modèle du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). « Des centaines de développeurs, d'universitaires et d'experts de premier plan dans le domaine de l'IA nous ont récemment alertés » sur le risque d'extinction de l'humanité, a-t-elle rappelé. Réduire ce risque « devrait être une priorité mondiale, au même titre que d'autres risques menaçant la société tout entière, comme les pandémies et la guerre nucléaire », a-t-elle estimé.



Compétitivité

L'ouverture d'une enquête sur les subventions publiques chinoises aux automobiles électriques, afin de défendre l'industrie européenne face à des « prix artificiellement bas » a été annoncée par la responsable allemande. « Les marchés mondiaux sont aujourd'hui inondés de voitures électriques chinoises bon marché, dont le prix est maintenu artificiellement bas par des subventions publiques massives », a-t-elle affirmé. « L'Europe est ouverte à la concurrence. Pas à un nivellement par le bas », a-t-elle martelé recueillant des applaudissements nourris dans l'hémicycle.



Un discours très attendu

Ce moment était très attendu par les différents groupes politiques européens. Ursula von der Leyen a tenu à défendre son bilan, tout en insistant sur les derniers efforts à fournir durant les neuf mois qui viennent. Un exercice d’équilibriste donc pour éviter notamment de froisser les membres de sa famille politique, le PPE, le Parti populaire européen, raconte l'envoyé spécial de RFI à Strasbourg, Romain Lemaresquier.



Ursula von der Leyen n’a donc pas tourné le dos à un bilan plutôt flatteur étant donné les crises traversées par l’Europe durant cette législature. Elle a insisté sur la poursuite de la mise en œuvre du Pacte vert, mais en précisant que cette transition ne pouvait se faire au détriment des agriculteurs, de l’industrie et des européens. Un point de vue que partagent les députés conservateurs. L’égalité homme femme a aussi été abordée. Un dossier sur lequel l’Europe a nettement progressé, mais qui doit continuer d’évoluer.