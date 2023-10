Ukraine: une frappe russe fait six morts dans un dépôt postal de la région de Kharkiv

Nouvelle nuit éprouvante en Ukraine, à Korotych dans la banlieue de Kharkiv. Un terminal de Nova Pochta, l’une des postes ukrainiennes, extrêmement populaire, a été visé par un missile S-300 lancé depuis la région russe voisine de Belgorod.



Un préavis très court

Et comme ces frappes sont lancées de très près sur le territoire ukrainien, il y a très peu de temps pour s’abriter lorsqu’une alerte retentit. C'est ce qui s’est passé dans la nuit de samedi à dimanche puisque les 22 employés présents n’ont pas tous pu se mettre en sûreté à temps. Dix-sept personnes ont été blessées, dont huit grièvement, et six personnes sont mortes. Certaines des victimes ne sont plus reconnaissables. Elles devront être identifiées par des analyses ADN.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de ce qui semble être un entrepôt gravement endommagé à côté de débris et d'un conteneur portant le logo de l'opérateur postal ukrainien Nova Pochta.



Un des plus gros du pays

Ce centre de triage était l’un des plus gros du pays. Le bâtiment a été détruit, tout comme plusieurs véhicules qui s’y trouvaient. Il avait déjà été attaqué par la Russie.



Ce dimanche matin, d’autres attaques ont eu lieu, toujours dans la région de Kharkiv, à Koupiansk, régulièrement visé par les troupes russes. Trois personnes ont été blessées.