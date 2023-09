Ukraine: visite d'Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, à Kiev

Quelques heures après l’attaque de missiles russes au-dessus de la capitale ukrainienne, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est descendu de son train à la gare de Kiev, avant d’aller se recueillir sur les tombes de soldats en compagnie de son homologue ukrainien. Lors de cette visite qui s’achèvera le jeudi 7 septembre, il rencontrera également le président Volodymyr Zelensky.



Lassitude ?

Au menu des discussions : la contre-offensive, bien sûr, qui a fait l’objet ces dernières semaines de débats animées entre les état-majors. Les progrès très difficiles des forces ukrainiennes créent un sentiment de lassitude dans l’opinion publique américaine, particulièrement chez les Républicains, face à la perspective d’une guerre longue.



Soutien réaffirmé

Par sa présence ici à Kiev, Antony Blinken réaffirme donc le soutien des États-Unis à l’Ukraine, et il devrait d’ailleurs annoncer une nouvelle enveloppe d’aide militaire. Et puis, autre sujet de ces rencontres : les exportations de grain ukrainien, quasiment à l’arrêt depuis que Moscou a dénoncé l’accord négocié l’année dernière par la Turquie et l’ONU, tout en multipliant les frappes sur les infrastructures portuaires. Cette nuit encore, l’armée russe a visé les ports du Danube, dernière fragile voie de sortie du blé ukrainien.