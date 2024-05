Un accident à hauteur de l’Autoroute de l’Avenir fait un 1 mort et plusieurs blessés

Une voiture de transport public communément appelé Allo Dakar s’est renversée au niveau de l’autoroute de l’Avenir. Le bilan fait état d’un (1) mort et plusieurs blessés.



Selon des informations, l’accident s’est produit vers 6h du matin entre Khombole et Thiès. Les pompiers arrivés sur les lieux ont évacué les victimes à l’hôpital régional de Thiès. D’après une source de senenews, l’éclatement d’une des roues du véhicule serait la cause.