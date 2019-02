Un accident au Caire : au moins 25 personnes tuées et 50 blessées

Les médias locaux ont publié ce qu'ils comme des images de vidéosurveillance montrant des personnes sur le quai, alors que le train heurte la zone tampon à grande vitesse avant d'exploser.



Une autre vidéo, prise à partir d'une caméra de télévision en circuit fermé, au-dessus d'un escalier de métro voisin, semble montrer des personnes tentant de sauver.



"J'ai vu un homme pointant du doigt la locomotive qui entrait sur la plate-forme et criant : 'Il n'y a pas de freins ! Il n'y a pas de freins'. Il a ensuite sauté de la locomotive. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé", a déclaré Ibrahim Hussein à l'agence de presse Reuters.



"J'étais sur le quai, et j'ai vu la vitesse du train depuis la barrière. Tout le monde a commencé à courir, mais beaucoup de gens sont morts après l'explosion de la locomotive", a raconté un autre témoin.



Al-Shorouk, un site d'information privé, a cité une source affirmant que le train faisait l'objet d'un entretien lorsqu'il a commencé à rouler à grande vitesse vers le bâtiment principal de la gare, sans conducteur.



La même source ajoute que ce n'est pas le premier incident du genre en Égypte. Il y a eu deux autres cas, où un train se déplaçant sans conducteur n'avait pas fait de morts, ni de blessés.

Le système ferroviaire égyptien a un système de sécurité défectueux, que de nombreux spécialistes attribuent au manque d'investissement de l'Etat et à une mauvaise gestion.



En août 2017, 43 personnes avaient été tuées et plus de 100 autres blessées lorsque deux trains de voyageurs sont entrés en collision, près de la ville portuaire d'Alexandrie.



L'accident ferroviaire le plus meurtrier du pays s'est produit au sud du Caire en 2002, lorsqu'un incendie a ravagé un train de voyageurs surpeuplé, tuant plus de 370 personnes.