Un an après le licenciement de trois délégués, le bras de fer entre la Cbao et ses travailleurs continue

Entre une direction de la Compagnie bancaire de l'Afrique occidentale (CBAO ) Sénégal qui refuse le dialogue et des travailleurs bien décidés à obtenir justice avant tout renouvellement, le bras de fer entre la Cbao et les membres du Syndicat unique des travailleurs de la banque (Sutbef) continue de plus bel.



La CBAO souhaite organiser une nouvelle élection des délégués du personnel, mais le Sutbef campe sur une position de « principe », «pas de renouvellement sans réintégration des camarades radiés». Selon le Journal Les Echos, la liste déposée par le syndicat pour ces élections a été refusée par la direction au motif que les trois délégués licenciés y figurent. De son côté, le syndicat ne compte pas se plier à cette injonction.



Pour Raoul Kaly , membre actif du Sutbef, « céder serait trahir la cause syndicale et légitimer une forme de répression silencieuse. C'est une question de solidarité et de dignité. Nous n'accepterons jamais d'organiser une assemblée générale pour renouveler les délégués tant que nos camarades ne seront pas blanchis et réintégrés. C’est non négociable ».



Pour rappel depuis un an maintenant, trois délégués syndicaux, membres du Syndicat unique des travailleurs de la banque et des établissements financiers (Sutbef), ont été licenciés dans des conditions que leurs camarades qualifient « d'abusives, arbitraires et inhumaines ». Et depuis, plus rien ne bouge. Ni du côté de la justice, ni du côté de la direction de la CBAO.



« La Cour suprême est saisie du dossier depuis août 2024. Pourtant, aucune décision n'a encore été, rendue, plongeant les travailleurs licenciés et leurs familles dans une précarité insoutenable. Ce n'est pas seulement une question de droit, c'est une question humaine. Ces camarades ont été licenciés pour avoir osé parler. Ils ont dé-jourd'hui, ils sont abandonnés. Cela fait un an qu'ils vivent sans salaire, sans couverture sociale, et avec la douleur de voir leurs enfants privés d'école ou de soins », fustigé Raoul Kaly dans les colonnes du journal Les Echos.



Les travailleurs ne comptent pas céder. «Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à ce que la lumière soit faite, jusqu'à ce que la justice tranche, jusqu'à ce que nos camarades retrouvent leur poste. C'est notre devoir moral, notre devoir syndical ».



Selon M. Kaly, le Sutbef « ne réclame ni faveur, ni privilège. Seulement que la justice se prononce, et que les droits élémentaires des travailleurs soient respectés. Un an d'attente, c'est un an de trop. La balle est dans le camp des autorités judiciaires. Et le silence, désormais, ne peut plus être une réponse ».