Un ancien du PSG se fait recaler par Tottenham, la presse allemande s’enflamme pour le Bayern de Thomas Tuchel

Mauricio Pochettino n’est plus apprécié par Daniel Levy, Thomas Tuchel a métamorphosé le Bayern et le bus de Liverpool a été caillassé, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Pochetti-NO

Tottenham a pris une grosse décision pour le choix du futur coach. D’après le Daily Star, les dirigeants des Spurs ont dit à Mauricio Pochettino d’oublier l’idée d’un retour dans son ancien club. L’Argentin était prêt à reprendre les rênes de l’équipe londonienne après le départ prématuré d’Antonio Conte. Mais lors de brèves discussions entre les deux parties, Pochettino, limogé par les Spurs en novembre 2019, a été informé que le club avait l’intention d’aller de l’avant avec un entraîneur inédit. Une information confirmée par le Daily Mirror. L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain espérait que ses succès antérieurs, dont la participation à la finale de la Ligue des champions en 2019, suffiraient à lui donner une nouvelle chance. Mais bon, la concurrence est rude car Julian Nagelsmann, Vincent Kompany et Thomas Frank figurent toujours parmi les candidats préférés du président Daniel Levy.



Tuchel adoubé

En Allemagne, aussi, on a eu le droit à un énorme choc, le match le plus important de la saison en Bundesliga : le Klassiker. Ce Bayern Munich - Dortmund était très attendu par les journalistes allemands, car les deux équipes sont au coude-à-coude en haut du classement et en plus, c’était la première de Thomas Tuchel avec les Bavarois. Et bien, l’ex coach de Chelsea a le droit à des débuts de rêve comme on peut le lire sur la première page de Bild ce dimanche. Pour le quotidien, le BVB a été humilié 4-2. Un résultat étonnant, car c’est la première défaite de Dortmund en championnat en 2023, qui enchaînait les bons résultats contrairement au Bayern. Du coup, tout semble s’inverser, et ça c’est grâce à Tuchel. D’ailleurs le coach a révélé après la rencontre qu’il ne s’attendait pas à être dans les petits papiers du club bavarois.



Jürgen Klopp visé par une brique



En Angleterre, la course au titre est vraiment serrée. 8 points séparent Manchester City d’Arsenal, deux équipes qui performent et marchent sur la Premier League. D’ailleurs, ce samedi, les deux formations ont battu leur adversaire du jour 4-1. Mais la victoire qui fait le plus la Une au pays de sa majesté, c’est celle des Skyblues, qui ont battu les rivaux de Liverpool. Sans Haaland, l’équipe de Guardiola a su trouver les ressources nécessaires pour écraser un gros du championnat se réjouit le Daily Mirror. De son côté, le Daily Telegraph regrette un événement extra-sportif qui s’est déroulé juste après le choc. Selon le journal, une brique a été lancée sur le bus de Liverpool en direction de Klopp, ce qui a fait craquer la vitre. Personne n’a été blessé, mais la police a lancé une enquête.