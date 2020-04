Un autre club Brésilien se moque de Botafogo et fonce sur Yaya Touré

Yaya Touré, prochain joueur du Vasco ? Cette question mérite d’être posée. Après l’échec du dossier Botafogo, l’ex capitaine des Eléphants est dans le viseur d’un nouveau club brésilien. Candidat à la présidence du club en novembre prochain, Luiz Roberto Leven veut redonner au club ses lustres d’antan. Et pour donner plus de poids à sa candidature, il envisage s’offrir le quadruple vainqueur du Joueur Africain de l’année.



Luiz Roberto Leven se montre confiant de la venue de Yaya Touré dès qu’il sera élu président du Vasco.



« Je dirais que sa chance de venir à Vasco est de 101%. L’idée est de l’apporter le plus tôt possible. Je ne sais pas si je serais en forme pour Carioca, mais pour le Brésilien, oui. Il a besoin d’une équipe compétitive. Nous devons lui faire finir sa carrière heureuse. L’idée est de l’amener dans une bonne équipe », a-t-il déclaré.



Il n’a pas oublié de faire un clin d’œil au club rival Botafogo qui a échoué dans cette opération : « Dans le football, il n’y a pas de coïncidence. S’il n’est pas allé à Botafogo, c’est parce que quelqu’un l’a arrêté. C’est peut-être proche de moi ».



Annoncé sans succès en Chine, en Arabie Saoudite ou encore à Botafogo, Yaya Touré serait sur le point de trouver un point de chute. Lui qui est libre de tout contrat depuis son départ Qingdao Huanghai.