Un banquier sénégalais jugé aux USA risque 30 ans de prison

Diape Seck, un Sénégalais âgé de 29 ans et habitant Rock-ville (Usa, Maryland), est mêlé dans une affaire de fraude bancaire. À en croire les informations fournies par « Libération », le 24 février dernier, un jury fédéral du Maryland l’a déclaré coupable lui et ses co-conspirateurs. Ces derniers, ont obtenu près de 2 millions de dollars par fraude en volant des chèques du courrier des églises et des institutions religieuses.



Les preuves présentées pendant le procès, ont montré que le Sénégalais a frauduleusement ouvert des comptes bancaires sous de fausses identités en échange de pots-de-vin en espèces. Le sieur Seck a violé de nombreuses règles bancaires en ouvrant environ 412 comptes chèques sur une période d'un an en s'appuyant principalement sur de prétendus passeports roumains et des informations de permis de conduire.



Représentant du service clientèle dans une banque, Diape Seck s’est associé avec Mateus Vaduva, Marius Vaduva, Vlad Baceanu, Nicolae Gindac, Florin Vaduva, Marian Unguru, Daniel Velcu, Vali Unguru et d'autres pour commettre cette fraude.



Ceux-ci, se sont livrés à des activités impliquant des voitures de location, de dépôt de chèques volés dans le courrier entrant et sortant des églises et d'autres institutions religieuses, dans les comptes bancaires ouverts frauduleusement.



Les complices de Diape Seck ont été condamnés à 54 mois de prison fédérale et à pàyer une amende de 1096 660,11 dollars. Pour sa part, le Sénégalais risque 30 ans de prison ferme et sa peine sera connue le 2juin 2023.