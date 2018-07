Un bateau de Migrants, le Sarost 5, Interdit d’accoster sur la côte méditerranéenne depuis deux semaines

Le Sarost 5, un navire battant pavillon tunisien et transportant 40 migrants, dont deux femmes enceintes, est bloqué depuis deux semaines en mer Méditerranée après que quatre pays, la France, Malte, l'Italie et la Tunisie, ont refusé de le laisser accoster.



Le navire se trouve actuellement à trois kilomètres de la côte tunisienne, a indiqué un membre de l'équipage. Ce dernier a ajouté que si le navire devait rester plus longtemps en mer, l'équipage composé de quatorze personnes craint des « incidents sérieux », alors qu'il ne reste plus que suffisamment de nourriture pour trois ou quatre jours.



Source;: Cnews