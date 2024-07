Un bébé de 9 mois, oublié dans une voiture en plein soleil, perd la vie en France

Une fillette de 9 mois a perdu la vie dans des circonstances tragiques ce mardi 30 juillet, dans le village de Mézières-les-Cléry, près d’Orléans (Loiret, Centre-Val de Loire). Sa mère a oublié son enfant dans la voiture familiale garée devant la maison, au retour du supermarché, alors que la température extérieure frôlait les 40°C et dépassait les 60°C sur la banquette arrière du véhicule, selon les enquêteurs.



Les pompiers, rapidement alertés, ont tout tenté. D’abord en déclenchant l’application “Staying Alive”: un dispositif qui permet d’envoyer sur place le bénévole breveté géolocalisé le plus proche des lieux. Ce dernier a réalisé un premier massage cardiaque, sans succès. Les secours et le Samu sont arrivés quelques minutes plus tard pour prendre le relais “pendant une trentaine de minutes” mais ne sont pas parvenus à réanimer le nourrisson.



Le parquet d’Orléans a ouvert une enquête pour homicide involontaire contre la mère de l’enfant. En état de choc, elle a été hospitalisée et n’a pas encore pu être entendue par les gendarmes. Le père, en déplacement professionnel au moment du drame, a été prévenu dans la journée.