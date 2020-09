Un camion dérape sur l’autopont de Poste Thiaroye: le chauffeur évite le pire (images)

Après une fine pluie ce dimanche matin à Thiaroye (banlieue dakaroise), un camion a glissé au niveau de l’autopont du bureau de la Poste. D’après le témoin qui a assisté à la scène, le chauffeur a fait preuve d’un sang-froid hors norme pour contrôler son poids lourd et éviter que le puissant véhicule ne se renverse. Sur les images prises par notre source sur place, au moment du dérapage, on voit les agents de la circulation se ruer vers le camion. Bilan, aucun blessé, et aucun autre véhicule endommagé. Regardez les images !