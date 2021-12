Un choc Barça-Naples en barrages de Ligue Europa !

FC Séville (ESP) - Dinamo Zagreb (CRO)

Atalanta Bergame (ITA) - Olympiacos (GRE)

RB Leipzig (ALL) - Real Sociedad (ESP)

FC Barcelone (ESP) - Naples (ITA)

Zenit (RUS) - Betis Séville (ESP)

Borussia Dortmund (ALL) - Glasgow Rangers (ECO)

FC Sheriff Tiraspol (MOL) - Sporting Braga (POR)

FC Porto (POR) - Lazio Rome (ITA)

Une fois n'est pas coutume, les barrages s'annoncent relevés puisque de prestigieux clubs sont en lice, à commencer par le FC Barcelone reversé en Ligue Europa après son parcours catastrophique en C1. Et c'est le Napoli qui va se dresser sur la route des Blaugrana. Le pire tirage possible, d'autant que la rencontre se déroulera à l'aller au Camp Nou. Constat un peu différent pour le Borussia Dortmund qui affrontera les Glasgow Rangers et même pour l'Atalanta Bergame qui affrontera l'Olympiacos. À noter également le joli choc entre le FC Porto et le FC Séville, deux équipes qui ont déjà remporté à plusieurs reprises la compétition.