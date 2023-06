Un club exotique met l’OM sous pression pour Alexis Sanchez, terrible nouvelle pour Kevin de Bruyne

L’OM va voir Sanchez partir, De Bruyne écarté des terrains jusqu’à nouvel ordre et Di Maria ne veut pas encore raccrocher les crampons, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.

Sanchez vers la Turquie

Marseille pourrait perdre un joueur de taille les prochains jours. Malgré l’intérêt du club pour une prolongation d’Alexis Sanchez, le chilien pourrait s’envoler pour Istanbul. Le journal turc Fotomaç partage ce dimanche sur sa première page un montage qui représente Sanchez avec le maillot de Galatasaray. Le vice-président du club a rencontré l’agent du joueur la semaine dernière. Les parties devraient tenir une deuxième réunion cette semaine. Sanchez est LA priorité de Galatasaray.



De Bruyne sombre à nouveau…

Terrible nouvelle pour Kevin De Bruyne… Le milieu de Manchester City manquera le début de la nouvelle saison de Premier League en raison de sa blessure aux ischio-jambiers contractée en finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan (1-0). L’international belge avait finalement dû céder sa place sur blessure à la 35e minute de jeu, comme en 2021 face à Chelsea lorsqu’il avait été victime d’une charge violente de la part d’Antonio Rüdiger.





Di Maria de retour à Benfica

Libre de tout contrat, Angel Di Maria devrait faire son grand retour à Lisbonne cet été, pour sûrement y finir sa carrière. Le joueur est sorti du silence à ce sujet hier soir, de quoi ravir les quotidiens lusitaniens. El Fideo était la vedette d’un match rendant hommage à Maxi Rodríguez au stade des Newell’s Old Boys cette nuit. Interrogé par les journalistes d’ESPN sur son futur, il a assuré «être proche du club» comme le titre Record ce matin. Pour le journal A Bola, «il sourit au Benfica». D’après les journalistes portugais, Di María signera un contrat d’une saison et devrait être officialisé comme renfort des Aguias la semaine prochaine. L’Argentin a aussi assuré vouloir continuer à faire partie de la sélection championne du Monde encore quelques. À 35 ans, la retraite internationale, ce n’est pas pour maintenant.